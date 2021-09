Sous les talibans, le Ministère des femmes devient le Ministère de la prévention du vice

À Kaboul, des ouvriers ont été vus en train d’installer un panneau à l’effigie du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, réputé pour son fondamentalisme il y a vingt ans, dans l’ancien bâtiment des Affaires féminines.

Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont tenté de rassurer la communauté internationale en assurant entre autres que les droits des femmes seraient respectés. Des affirmations fragilisées par de récentes décisions de l’exécutif afghan.

Les talibans semblent avoir fermé vendredi le ministère des Affaires féminines pour le remplacer par celui de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, craint pour son fondamentalisme durant leur premier règne, il y a vingt ans. Des ouvriers ont été vus en train d’installer un panneau à l’effigie du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice dans l’ancien bâtiment des Affaires féminines de la capitale.

Several female employees of the Ministry of Women's Affairs protested in Kabul.

The Taliban today summoned male employees to the Ministry of Women's Affairs buy did not allow female employees to enter the ministry.#Afghanishtan pic.twitter.com/8muNQYbtw9