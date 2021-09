Soulier d’or : Robert Lewandowski réagit aux comparaisons avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Auteur de 41 buts avec le Bayern Munich lors de la saison 2020-2021, Robert Lewandowski a reçu, mardi, le Soulier d’or du meilleur buteur d’Europe. L’occasion pour le géant polonais de réagir aux comparaisons avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a récupéré, mardi, son trophée de Soulier d’or européen. Le géant polonais a été récompensé pour sa saison 2020-2021 exceptionnelle. Meilleur buteur de la Bundesliga, le joueur de 33 ans a signé sa 41è réalisation en 29 matchs. Ce qui lui a d’ailleurs permis de battre le record du légendaire Gerd Muller qui était à 40 buts en une saison en Bundesliga.

Meilleur buteur des différents Championnats du Vieux Continent lors de la saison 2020-2021, l’international polonais a devancé Lionel Messi (30 buts), Cristiano Ronaldo (29), André Silva (28), Kylian Mbappé (27) ou encore Erling Haaland (27). Il succède ainsi à l’Italien Ciro Immobile qui avait inscrit la bagatelle de 36 buts avec la Lazio lors de la saison 2019-2020. Après la cérémonie de remise des prix, l’attaquant polonais a répondu à quelques questions.

L’attaquant du Bayern a notamment réagi aux comparaisons avec les superstars Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui continuent d’impressionner en terme de longévité au plus haut niveau. Le joueur de 33 ans a confié ne pas être en concurrence avec personne si ce n’est qu’avec lui-même. « Je suis toujours en compétition avec moi-même. Je ne compare pas mes chiffres et mes objectifs avec ceux de Léo et Cristiano», a déclaré Lewandowski à la Gazzetta Dello Sport.

Puis d’ajouter : « Ce sont de grands joueurs, ils continuent à faire de grandes choses et j’ai beaucoup de respect pour eux. Mais, je le répète, je veux aussi continuer à montrer ce que je peux faire, peu importe à quel point ce sera difficile, mais je veux continuer sur la voie du succès. »

Inviter Messi et Ronaldo à sa table

En 2020, après avoir reçu son trophée du meilleur joueur de l’année de la FIFA, Lewandowski avait déclaré qu’il pouvait désormais inviter Messi et Ronaldo à manger chez lui, à défaut de souper à la même table que les deux mastodontes.

« Messi et Ronaldo sont assis à la même table, au sommet, depuis très longtemps, et c’est ce qui les rend incomparables », a déclaré Robert Lewandowski à France Football. Alors pour répondre à votre question, je ne peux pas m’imaginer à côté d’eux de ce point de vue. Cela dit, si vous prenez les chiffres de cette année et même des précédents, je pense que je suis plutôt bon en termes de performance et de buts marqués. A défaut d’être à la même table que Messi et Ronaldo, je pense que je peux les inviter à manger chez moi! », avait-il dit.