Sorti de prison, l’homme qui avait giflé Emmanuel Macron dit n’avoir « aucun regret »

À sa sortie de prison, Damien Tarel, l’homme qui avait giflé Emmanuel Macron, 8 juin dernier, a assumé son geste. « Je n’ai aucun regret », a-t-il assuré.

Condamné le 10 juin dernier à 18 mois de prison, dont 4 ferme, pour avoir giflé Emmanuel Macron lors d’un déplacement à Tain-l’Hermitage (Drôme) le 8 juin, Damien Tarel est sorti de la prison de Valence, ce samedi matin. Interrogé par BFMTV à sa sortie, il a dit n’avoir « aucun regret », quant à son geste et qu’il serait « peut-être », ce samedi après-midi, à la manifestation « contre le pass sanitaire ».

« J’ai eu beaucoup de lettres de soutien », a-t-il assuré. « Je pense que si j’ai pu tenir, c’est grâce à tous les soutiens qui m’ont envoyé notamment des livres ».

Lors de son audience au tribunal correctionnel de Valence, l’homme de 28 ans avait assumé son acte et revendiqué une certaine portée politique, évoquant toutefois un geste qui n’était pas réfléchi: « Les gilets jaunes et le peuple français s’expriment mais leur avis n’est pas écouté », avait-il notamment déclaré. « Beaucoup de monde ressentent cette injustice. Je me suis senti investi », avait-il aussi affiché.

Le geste de Damien Tarel avait suscité une condamnation unanime de la classe politique française.