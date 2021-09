Bénin: hausse des cas de vol des compteurs de la SONEB dans l’Atacora et la Donga

Les départements de l’Atacora et de la Donga font face à la recrudescence des vols de compteur de la Société nationale des eaux du Bénin (SBEE).

Face à cette multiplication des cas de vol, le directeur départemental de la SONEB des départements de l’Atacora et de la Donga, Marcel Da Sylva, a appelé les populations à la vigilance, en attendant que des dispositions idoines soient prises pour éradiquer le phénomène. Selon le directeur départemental de la SONEB, dans un entretien à l’ABP, dans la seule nuit du mercredi au petit matin du jeudi dernier, plus de dix compteurs ont été volés dans différents quartiers de la ville.

Appréciant leur mode opératoire, Marcel Da Sylva affirme qu’il s’agit d’un réseau de malfrats bien constitué. Ces individus, précise-t-il, attendent la tombée d’une grande pluie pour voler massivement les compteurs.

« Il y a des cas avérés où ces individus à défaut d’arracher les compteurs ont saboté les caisses à coup de marteau. C’est des gens qui ne sont pas trop loin de nous et qui opèrent parfois de jour. Il y a des cas où on a mis la main sur certains qui sont actuellement en prison« , confie-t-il à l’ABP.

L’attrait vers les compteurs de la SONEB est dû au fait de l’existence d’une matière qui ressemble un peu au cuivre et qui est prisé des acheteurs de ferrailles. Dans son intervention, il a donc appelé les populations des départements de la Donga et de l’Atacora à plus de vigilance.

Il les invite à bien protéger leurs compteurs en confectionnant des caisses en fer pour mieux les mettre en sécurité contre les malfrats.