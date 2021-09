Soins capillaires: quelques conseils pour une coupe-maison réussie

Avec la pandémie de la Covid-19 et son corollaire de confinement, suivi de télétravail et tutti quanti, vous êtes souvent tenté de vous rendre service, vous-même. L’envie vous prend, par exemple, de vous faire une petite séance de soins capillaires, mais vous craignez, peut-être, un résultat désastreux. N’ayez aucune crainte, car il suffit d’un peu de méthode et de matériel, et hop, il est possible de donner un bon coup de jeune à sa coupe de cheveux ! Voici nos conseils, quelques idées de matériel pour vous aider.

Ça n’a jamais été chose facile de couper les cheveux, soi-même, mais cela aura été un des défis de l’année 2020 pour de nombreux habitants de la planète, privés de leur coiffeur durant une bonne partie de l’année en raison du confinement.

Avec la fermeture de l’ensemble des salons de coiffure, un peu partout dans le monde, il est devenu difficile, voire quasi-impossible, d’entretenir de longs cheveux, racines et colorations ou boucles de façon permanente. Vous désespérez devant vos pointes abîmées, une coupe de cheveux qui a perdu ses formes ou encore une coloration qui fait triste mine ? Avec quelques conseils et matériels, c’est possible de conjurer le sort !

Kit complet comprenant une paire de ciseaux de coiffure, une paire de ciseaux à désépaissir, un peigne, un régulateur de tension et un chiffon de nettoyage ;

Acier inoxydable 6CR ;

Finition brillante, non corrosive et non oxydante ;

Résistant à la corrosion et à la haute température ;

Ciseaux ergonomiques.

Ce kit convient parfaitement à un usage professionnel en salon et peut également être utilisé quotidiennement à la maison. Avec, vous pouvez couper les cheveux, mais aussi la barbe et les poils de vos animaux de compagnie.