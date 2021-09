« Se faire vacciner contre covid-19 ou démissionner », la règle est simple pour les fonctionnaires Zimbabwéens

Le gouvernement zimbabwéen a été clair avec les fonctionnaires d’Etat en ce qui concerne la vaccination contre le covid-19: soient ils se font vacciner, soient ils démissionnent.

Le Zimbabwe met ses fonctionnaires dos au mur. Le gouvernement a décidé de contraindre ses fonctionnaires à se faire vacciner. « Si vous êtes employé par le gouvernement, pour la protection des autres et de ceux que vous servez, faites-vous vacciner », a déclaré le ministre zimbabwéen de la Justice Ziyambi Ziyambi à la radio locale. « Mais si vous voulez faire valoir vos droits » à ne pas être vacciné, « vous pouvez démissionner », a-t-il ajouté, précisant que la mesure s’appliquerait également aux enseignants.

Le Zimbabwe compte environ 300 000 fonctionnaires, dont 100 000 enseignants. A peine plus de 2,7 millions des 15 millions d’habitants ont jusqu’ici reçu une première dose de vaccin. Le pays a enregistré plus de 125.600 cas de Covid-19, dont 4.490 décès, depuis le début de la pandémie. « Le Zimbabwe a jusqu’ici dépendu des approvisionnements en vaccins produits en Chine, Inde et Russie, mais a récemment approuvé en urgence ceux du laboratoire américain Johnson & Johnson », rapporte 20Minutes.