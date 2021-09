Savè – conflits éleveurs, agriculteurs: le maire sollicite une base militaire comme remède

Véritable problème de société avec son lot de décès, le conflit entre éleveurs et agriculteurs dans plusieurs communes des collines et au nord du pays préoccupe l’autorité communale de Savè. Pour faire face à ce phénomène récurrent, il demande au gouvernement d’installer une base militaire sur son territoire.

Dans la nuit du 31 Juillet au 1er Août 2021, la Commune de Savè a été une fois encore le théâtre d’un affrontement sanglant entre éleveurs et agriculteurs. Le bilan fait état d’agriculteurs charcutés et fusillés. Face à ces violences devenues répétitives malgré les mesures prises par l’Etat, le maire invite le gouvernement à aller avec des mesures plus fortes.

Parlant de mesures plus fortes, la première autorité de la Commune de Savè sollicite la présence dissuasive de militaires sur son territoire de compétence. » Il faut que l’Etat central prenne ses responsabilités pour que l’armée soit installée une fois pour de bon. Qu’il y ait une base militaire dans cette zone » a laissé entendre la première autorité de la Commune de Savè selon des propos rapportés par LNT.

Une demande qui sera sans doute examinée par l’Etat central qui a dépêché encore il y a quelques semaines des ministres sur le terrain pour sensibiliser et mettre en garde éleveurs et agriculteurs habitués à ces actes de violences par rapport aux sanctions qu’ils encourent.

Il importe de rappeler que l’Etat central est aussi préoccupé par la situation entre éleveurs et agriculteurs dans ces zones. Il a créé à cet effet, un Haut-Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Les attributions de cet organe ont été adoptées en conseil des ministres du mercredi 16 juin dernier.

Le Haut-Commissariat à la sédentarisation des éleveurs placé sous l’autorité du chef de l’Etat SEM Patrice Talon a pour mission de moderniser les systèmes d’élevage et de définir et mettre en œuvre la politique de sédentarisation des éleveurs.