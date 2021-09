Rwanda: accusé de viol, l’opposant Christopher Kayumba jeté en prison

Professeur d’université et co-fondateur du journal en ligne « The Chronicles », l’opposant rwandais, Christopher Kayumba, a été arrêté jeudi pour viol, a annoncé la police.

Moins d’un an après sa sortie de prison, Christopher Kayumba pourrait y retourner. Figure d’opposition bien connue au Rwanda, l’ancien professeur de l’université de journalisme à Kigali a été arrêté, jeudi, pour viol. Selon le Rwanda Investigation Bureau (RIB), l’universitaire fait face aux allégations de plusieurs personnes dont un de ses anciens étudiants.

« Aujourd’hui, RIB a arrêté le Dr Christopher Kayumba après une période d’enquête sur lui pour des allégations de coercition et d’inconduite sexuelle rapportées par diverses personnes », indique un communiqué. L’affaire a été renvoyée au parquet, est-il ajouté.

Âgé de 48 ans, Christopher Kayumba fait partie des rares opposants au régime du président rwandais Paul Kagame. Co-fondateur du journal en ligne « The Chronicles » dans les années 2000, l’universitaire a créé en mars 2020, son parti politique. Peu de temps après, des allégations de viol ont fait surface contre lui sur les réseaux sociaux et il les a démenties. Arrêté le 10 décembre 2019 alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays, il a été condamné, le 29 juillet 2020, par une cour de Kigali à un an de prison pour « avoir causé des troubles » à l’aéroport.