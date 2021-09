Russie – Élections législatives: le parti « Russie unie » de Vladimir Poutine arrive en tête

En Russie, les résultats préliminaires des élections législatives donnent le parti Russie unie en tête suivi des communistes. La formation au pouvoir récoltait 43,39 % des voix, selon des résultats préliminaires portant sur 21 % des bureaux de vote.

Le parti Russie Unie de Vladimir Poutine s’orientait, dimanche 19 septembre, vers une majorité claire au Parlement, à l’issue de législatives qui se sont déroulées après la répression et l’exclusion de presque toute opposition anti-Kremlin. La formation au pouvoir récoltait 43,39% des voix, selon des résultats préliminaires portant sur 21% des bureaux de vote.

« Je vous félicite tous pour cette victoire propre et honnête », a lancé face à des partisans l’un des dirigeants du parti, Andreï Tourtchak. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, s’est réjoui du résultat de ces élections « déterminantes pour le destin du pays ».

Le parti du Kremlin devance les communistes du KPRF (22,82%) et semble assuré de conserver une large majorité à la Douma, la chambre basse du Parlement, même si ces résultats préliminaires témoignent d’une baisse par rapport à 2016. Russie Unie avait alors obtenu 54,2% des voix et les communistes 13,3%. La moitié des 450 sièges de députés sont attribués à la proportionnelle. Les autres le sont au scrutin majoritaire et Russie unie était en tête dans au moins 143 de ces circonscriptions, selon la Commission électorale.

Compte-tenu du bon résultat préliminaire des communistes, les partisans de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny, exclus du scrutin, revendiquaient eux le succès de leur stratégie du « vote intelligent », consistant à appeler à voter pour les candidats les mieux placés pour gêner ceux de Russie Unie. Pour accéder à la Douma d’État, qui compte 450 députés, les partis prenant part aux élections doivent franchir le seuil de 5 % des voix.