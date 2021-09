Rihanna: devenue milliardaire, la star barbadienne est effrayée par son succès

Actuellement la musicienne la plus riche de la planète, Rihanna tient à garder les pieds sur terre. « Je flippe quand on veut me mettre sur un piédestal et qu’on veut que j’y reste », a déclaré la chanteuse de 33 ans.

La chanteuse et femme d’affaires Rihanna est devenue, depuis août dernier, l’une des plus riches musiciennes de la planète, selon le magazine Forbes. La figure du R&B a fait fructifier ses succès dans les bacs en un empire massif dans les secteurs de la mode et des produits de beauté, et ses revenus éclipsent désormais ceux de superstars comme Madonna et Beyoncé.

Cependant, la Barbadienne se sent très intimidée par son statut de milliardaire à la tête d’un véritable empire. «C’est effrayant. C’est arrivé à un tel point que j’y pense tout le temps. Je flippe quand on veut me mettre sur un piédestal et qu’on veut que j’y reste. Je me dis: « Non, je veux garder les pieds sur terre »», a-t-elle confié à extratv.com. « Je ne veux pas être vue comme une icône car je tiens à me rappeler de qui je suis et d’où je viens.»

Malgré tout, Rihanna est ravie d’inspirer de nombreuses jeunes femmes à travers le monde, depuis ses débuts, en 2003. Il faut dire que son public représente énormément à ses yeux. «Je veux pouvoir être une inspiration, mais aussi m’inspirer de mes fans. C’est un respect mutuel entre nous, car je ne serais pas là sans eux», a précisé la copine du rappeur ASAP Rocky.

Une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars

Selon Forbes, la fortune de Rihanna s’élève aujourd’hui à 1,7 milliard de dollars, ce qui fait d’elle la musicienne la plus riche du monde et la deuxième femme la plus riche du monde du spectacle après Oprah Winfrey. Mais ce n’est pas sa musique qui l’a rendue si riche. La majeure partie de sa fortune (estimée à 1,4 milliard de dollars) provient de la valeur de Fenty Beauty, dont Forbes peut maintenant confirmer qu’elle possède 50%. Le reste de sa fortune provient de sa participation dans sa société de lingerie, Savage x Fenty, dont la valeur est estimée à 270 millions de dollars, et des revenus de sa carrière de musicienne et d’actrice.

Si Rihanna, née à la Barbade, n’est pas la seule célébrité à tirer parti de sa présence sur les médias sociaux (elle compte 101 millions de followers sur Instagram et 102,5 millions sur Twitter) pour créer une marque de produits de beauté, elle est l’entrepreneure la plus prospère dans ce domaine. Fenty Beauty, qui est une coentreprise 50-50 avec le conglomérat français de produits de luxe LVMH (dirigé par Bernard Arnault, la deuxième personne la plus riche du monde), a été lancée en 2017 avec un objectif d’inclusivité.