Rentrée scolaire: la Nocibe offre des kits scolaires à plus de 5000 élèves à Adja-Ouèrè

Soucieuse de la scolarisation des enfants, gage d’une relève de qualité, la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) a offert ce jeudi 16 septembre des kits scolaires à 5400 élèves et écoliers de l’arrondissement de Massè dans la commune d’Adja-Ouèrè.

C’est le collège d’enseignement général de Masse situé dans le département du plateau qui a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise de Kits scolaires aux apprenants de cet arrondissement à la veille de la rentrée académique 2021-2022.

Les parents d’élèves et écoliers de l’arrondissement de Massè n’ont plus de soucis à se faire. Ils ont été gracieusement soulagé à travers un don de Kits scolaires aux écoliers et élèves de la maternelle jusqu’au secondaire par la NOCIBE.

Des sacs d’écolier et d’élève adaptés à chaque tranche d’âge, des cahiers de différentes formes, des stylos et crayons, des cahiers d’activités et des livres ; ce sont entre autres les fournitures scolaires offertes à 5.400 apprenants.

Les officiels saluent l’action sociale

En effet, la cérémonie officielle a connue non seulement la participation des responsables de la société donatrice mais aussi de plusieurs autorités politico-administratives dont notamment le maire de la commune d’Adja-Ouèrè, le Secrétaire général de la préfecture, le Roi d’Adja-Ouèrè, les dignitaires traditionnels, l’association des parents d’élèves et des directeurs départementaux des enseignements maternels primaires et secondaires du plateau.

Pour le maire de la commune d’Adja-Ouèrè Cyrille Adegbola, cette action louable de la NOCIBE démontre une fois encore la considération portée à l’égard de sa commune. L’occasion pour le premier citoyen de la commune de rappeler les nombreuses actions sociales menées par la Nocibe depuis l’implantation de son usine de fabrication dans la commune. A l’en croire, ce jour fait désormais partie de l’histoire de la commune et constitue un jour de soulagement pour les apprenants et de consolation pour les parents qui s’échinent tous les ans.

Des apprenants aux anges

Après avoir exprimé toute leur reconnaissance et leur gratitude à l’endroit des donateurs, la porte-parole des récipiendaires, a promis qu’un bon usage sera fait des différents kits scolaires reçus en cette veille de la rentrée académique.

Le Directeur Général Adjoint de la NOCIBE, Jean Philippe EQUILBEC, a déclaré que la société met le social au cœur de ses priorités. Il a indiqué qu’en plus des fournitures scolaires, les frais de scolarités des élèves du CEG de l’arrondissement de Massè seront totalement pris en charge par la NOCIBE.

Une action sociale de grande ampleur dans le Plateau

Pour le Secrétaire Général de la préfecture du plateau, Magloire Kotounou, le geste de la NOCIBE est d’une grande ampleur et s’inscrit dans la vision du gouvernement de Patrice Talon qui souhaite vivement faire du volet social la priorité de son quinquennat.

Il faut notamment rappeler que ce n’est pas la première fois que la NOCIBE mène une action sociale dans l’arrondissement de Massè. En 2017, Elle avait construit huit salles de classes, un bloc administratif, clôturé le Collège d’enseignement général de Massè, rénové les anciens bâtiments et doté l’établissement d’un générateur qui fournit le courant à plein temps.