Rencontre Talon-Yayi: ce que pense Wilfried Houngbédji des prétendus facilitateurs

Le mercredi 22 Septembre 2021, il y a eu un tête-à-tête entre l’ancien président Boni Yayi et son successeur, le président Patrice Talon. Mais cette rencontre a-t-elle été possible sans des mains invisibles? Sur la question, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement reste imprécis. Selon lui, il est bien possible que des gens aient joué des entremetteurs pour rapprocher les deux hommes.

Le mercredi 22 Septembre dernier, le président de la République, SEM Patrice Talon a reçu en audience au Palais de la Marina, l’ancien président Boni Yayi. La dissension profonde dans laquelle se retrouvaient les deux hommes a tôt fait d’amener l’opinion à évoquer des entremetteurs pour rendre possible cette rencontre.

A lire aussi: Bénin; Arrestation de Joël Aïvo: la cour examine ce mardi un recours contre Mario Mètonou

Évoquant la question lors de sa sortie médiatique en fin de semaine dernière, le porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji semble ne pas accorder trop d’intérêt à cette polémique autour des mains invisibles.

Selon lui, si l’un a envie d’entendre l’autre ou lui parler il sait quel numéro appelé. Mais il convient dans le même temps avec l’auteur de la question qu’il n’est pas insensé de penser à l’existence d’une main invisible, puisque les deux hommes d’Etat ont eu des frictions politiques profondes qui peuvent rendre difficiles leur rapprochement. Et en pareille circonstance poursuit le porte parole du gouvernement, « il n’est pas exclu que des gens aient pu jouer des entremetteurs pour faciliter la reprise du dialogue ou du contact« , indique-t-il.

En définitive, Léandre Wilfried Houngbédji affirme que ce qu’il peut dire pour le moment sur le sujet, c’est que le chef de l’Etat ne s’est pas fermé à la possibilité de discuter avec quiconque.

Richard Ouorou en acteur clé de la rencontre ?

Si le secrétaire général adjoint du gouvernement ne s’est pas montré affirmatif sur les personnes qui ont facilité le rapprochement entre Boni Yayi et son successeur, le politologue béninois vivant au Canada, Richard Boni Ouorou ne se cache pas d’avoir jouer un rôle important dans cette rencontre du mercredi 22 Septembre entre les deux hommes d’Etat.

Dans un post sur sa Page Facebook, Richard Boni Ouorou affirme avoir discuté en fin Juillet 2021 avec le président de la République. Depuis lors, précise-t-il, il a pu joindre l’ancien président Boni Yayi avec qui il a maintenu le contact.

A le croire, la rencontre entre les deux anciens amis séparés par la politique est le couronnement des actions qu’il a entamé depuis Juillet 2021 entre les deux pour qu’ils échangent afin d’ouvrir des possibilités plus élargies de dialogue.