Real Madrid: mauvaise nouvelle pour Carlo Ancelotti

Le Real Madrid se déplace ce weekend à Valence pour le choc de la cinquième journée de Liga. Un duel au sommet que manquera Ferland Mendy, blessé.

Le retour de Ferland Mendy sur les aires de jeu n’est visiblement pas pour bientôt. Victime d’une blessure au tibia en mai dernier, le défenseur français était annoncé pour disputer le match entre le Real et Celta Vigo, la semaine dernière. Mais selon Marca et la COPE, Mendy s’est blessé musculairement la veille à l’entraînement. Une nouvelle blessure qui l’a notamment éloigné du déplacement à l’Inter Milan en Ligue des champions. Et selon la presse espagnole, le latéral droit devrait être indisponible au moins trois semaines.

Une mauvaise nouvelle pour les Merengues et Carlo Ancelotti qui se déplacent ce weekend à Valence dans le choc de la cinquième journée de Liga. Pour pallier à cette absence, le technicien italien va devoir compter sur le jeune Miguel Gutiérrez (20 ans) ou le plus expérimenté Nacho Fernandez pour cette confrontation alléchante avec le deuxième du championnat.