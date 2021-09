Real Madrid: les premiers mots d’Eduardo Camavinga après sa présentation

Recruté cet été par le Real Madrid en provenance de Rennes, Eduardo Camavinga a été officiellement présenté ce mercredi en tant que joueur merengue. Et le milieu de terrain français a tenu sa première conférence de presse sous les couleurs madrilènes.

Une nouvelle aventure pour Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain est officiellement un joueur de Real Madrid. Recruté cet été en provenance de Rennes pour un montant de 30 millions d’euros, le joueur de 18 ans a passé hier sa visite médicale et a signé un contrat de six ans, jusqu’en juin 2027. Et ce mercredi, le Français a été présenté en tant que membre à part entière de l’effectif merengue. Une cérémonie solennelle présentée par le président Florentino.

Et comme à l’accoutumée, c’est ce dernier qui a introduit sa nouvelle recrue avec des mots très forts: « Ce club accueille un jeune joueur qui, je pense, montrera son talent et son esprit de progression. Je sais que le Madridisme accueille un footballeur qui a lutté pour réaliser l’un des grands rêves de sa vie. Quand il était très jeune, il s’est préparé et fait les efforts pour porter le maillot du Real Madrid un jour. Ce moment est venu. Bien qu’il n’ait que 18 ans, il est devenu l’un de ces joueurs convoités par plusieurs grands clubs d’Europe. Camavinga rêvait de jouer au Bernabéu, nous connaissions sa qualité depuis deux ans », a d’abord déclaré Pérez.

Avant de s’adresser plus directement au milieu français. « Cher Eduardo, tu as l’opportunité de faire partie de ce club légendaire. Tu enfiles le maillot madrilène et avec lui tu défendras les valeurs qui ont marqué notre destin. Ce maillot est une façon d’affronter la vie, il représente le Real Madrid, une équipe qui n’abandonne jamais », a conclu Pérez.

Pour sa part, Eduardo Camavinga s’est dit fier de porter ce maillot légendaire et a hâte de faire ses preuves. « Bonjour à tous. Je suis très heureux et fier d’être ici, pour défendre cet écusson. Je remercie le président pour la confiance et toute ma famille. Si quelqu’un m’avait dit il y a quelques années que j’allais être ici, Je ne l’aurais pas cru. Hala Madrid! », a-t-il déclaré.