RDC: une épidémie de Méningite à Méningocoques déclarée au nord-est du pays (Officiel)

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC), a annoncé la présence de l’épidémie de Méningite à Méningocoques dans la zone de santé de Banalia, dans la Tshopo, au nord-est du pays.

A travers un communiqué officiel, la vice-ministre de la santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu, a annoncé la présence de l’épidémie de Méningite à Méningocoques dans la zone de santé de Banalia dans la province de la Tshopo.

« Depuis le début du mois de juin 2021, la division provinciale de la santé de la Tshopo a enregistré des cas et décès dans la zone de santé de Banalia et dont les symptômes faisaient penser à la méningite. En début de juillet 2021, une investigation a été menée dans l’Aire de Santé de Panga (Zone de Santé de Banalia), située à 277 Km au Nord de Kisangani, dans les carrières de Mines Wabelo et Intervention rapide, respectivement à 4 Km en amont et 6 Km en aval du Centre de Santé de référence PANGA. L’enquête a révélé que la majorité de cas présentaient la fièvre, des céphalées, la raideur de nuque, des difficultés d’expression et conduisant pour certains cas à la mort », a dit la Vice-ministre de la santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkulu dans un message ce mardi 07 septembre 2021.

Selon le ministre, à ce jour, le nombre de cas s’élève à 267 dont 129 décès soit une létalité de 48,3 %. La tranche d’âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans. Dix-neuf échantillons de liquide céphalo-rachidien ont été prélevés et envoyés au Laboratoire Pasteur de Paris en France. Les premiers résultats sont sortis à la date du 6 septembre 2021 et confirment la présence de Neisseria Miningitidis sérogroupe W.

Véronique Kilumba Nkulu a rassuré les populations que le gouvernement a déjà pris des décisions nécessaires pour contrer cette épidémie. Il s’agit entre autre, du renforcement de la surveillance épidémiologique et de laboratoire, l’isolement et la prise en charge des cas et la sensibilisation de la communauté. Un plan de riposte est également en cours d’élaboration, selon le ministre.