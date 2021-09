RDC: les détails sur le voyage de Félix Tshisekedi en Italie

Le président de la République Démocratique du Congo et par ailleurs, président en exercice de l’Union Africaine, Félix Tshisekedi, est en Italie depuis le mercredi 1er septembre 2021. Pour ce déplacement, le président congolais est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

Arrivé à Rome mercredi, le président congolais Félix Tshisekedi, prendra part à la 47ème édition du forum Ambrosetti sur l’économie mondiale. L’évènement se déroulera à Milan et aura pour thème : « le scénario d’aujourd’hui et de demain pour les stratégies concurrentielles ». Mais avant ce forum prévu pour demain, vendredi, Félix Tshisekedi sera reçu par son homologue italien ce jeudi.

Selon le programme officiel communiqué par le service de communication de la présidence de la RDC, Félix Tshisekedi aura une rencontre en tête-à-tête avec son homologue italien, le Président Sergio Mattarella, au Palais de Quirinale.

Les deux Présidents parleront de la coopération bilatérale entre leurs pays et des sujets d’intérêt commun entre la RDC et l’Italie mais aussi entre l’Union africaine et l’Union européenne.

Au palais du Quirinal, le chef de l’Etat sera accompagné du vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula, de son directeur de cabinet adjoint, André Wameso, de son conseiller spécial en matière de sécurité, François Beya, de son envoyé spécial, Patrick Luabeya et de l’ambassadeur de la RDC en Italie. Le président congolais entend également mettre à profit son séjour italien afin de préparer sa participation au sommet du G20 prévu au mois d’octobre prochain à Rome.