RDC: l’armée annonce avoir tué plus de 40 miliciens en Ituri

La vaste opération menée depuis lundi contre les groupes rebelles en Ituri dans le Nord-Est de la RDC a fait plus de 40 morts parmi les miliciens, a annoncé mardi, l’armée congolaise.

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) mènent depuis lundi, une vaste opération contre les groupes rebelles disséminés dans le pays. Les combats se sont surtout concentrés dans la région de l’Ituri, dans le Nord-Est de la RDC.

Ces affrontements se sont déroulés dans la région minière de Kobu, en territoire de Djugu, au nord-est de Bunia, chef-lieu de la province, a précisé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. L’officier a parlé lundi de trois rebelles tués et quatre blessés. Mais le bilan a évolué 24 heures plus tard avec « plus de 40 miliciens Codeco neutralisés » dans cette offensive, dont leur chef local, a-t-il indiqué.

L’Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sont depuis début mai, en état de siège, mesure exceptionnelle censée mettre fin aux activités des nombreux groupes armés qui écument la région depuis plus de 25 ans. Récemment, le Parlement a approuvé pour la 7e fois, la prorogation de l’état de siège qui donne plein pouvoir aux militaires qui sont désormais au commande dans cette partie de la RDC. Il faut noter que malgré l’état de siège, les attaques n’ont jusque-là, pas cessé et suscitent maintes interrogations sur l’efficacité de cette mesure prise par Félix Tshisekedi à l’entame de son second mandat.