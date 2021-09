RDC: filmés en pleins ébats sexuels à l’école, des élèves exclus de tous les établissements catholiques

Filmés en pleins ébats sexuels, des élèves du collège Saint-Georges de Kinshasa ont été exclus et interdits d’inscription dans tous les établissements catholiques partout en RDC. Les parents des élèves incriminés ont porté plainte contre le Ministre de l’enseignement Primaire Secondaire et Technique du pays, qui a corroboré cette décision.

C’est un scandale sexuel en milieu scolaire à Kinshasa qui a secoué la RDC, la semaine passée. Depuis le dimanche 5 septembre 2021, une vidéo montrant des écoliers en plein ébats sexuels dans un chantier à la fin de la session ordinaire de l’Exetat, a fait les choux gras des réseaux sociaux. Après qu’une enquête a été ouverte pour identifier les élèves sur les séquences vidéos, il s’est avéré qu’il s’agit des élèves de la troisième et cinquième littéraire, de l’école catholique Saint Georges de la commune de Kintambo, dans la commune de Kintambo, une commune du nord-ouest de la ville de Kinshasa.

Après l’identification, les élèves auteurs des actes immoraux et pornographiques ont été définitivement exclus du collège Saint Georges de Kintambo, et sont interdits de s’inscrire dans d’autres écoles catholiques sur toute l’étendue du territoire national. Une décision prise par le conseil disciplinaire de cette école et le Ministre de l’enseignement Primaire Secondaire et Technique du pays, Tony MWABA. ‹‹ Je tiens au redressement et à l’assainissement du milieu scolaire. Ces élèves ce sont des immoraux, ils sont très dangereux. Nous allons déposer le dossier en justice pour la prise en charge pénale de ces délinquants mineurs. Nous devrions frapper fort ›› a tonné Tony Mwaba.

Une plainte contre le ministre

Cette sanction a suscité la colère de plusieurs personnes dont les parents desdits élèves. Selon les parents des élèves, Ils ont déposé une plainte contre le Ministre de l’EPST, selon l’un d’eux « La décision prise par Tony Muaba d’exclure nos enfants à la scolarité sur toutes l’étendue du pays est illégale. »

« La réalité veut que, avec la profusion des films pornographiques, l’environnement dans lequel on vit, ces enfants ont une expérience plus riche même que la nôtre. La première réaction a été un choc, mais après, j’ai réalisé que non, il fallait les comprendre vu l’environnement dans lequel on vit. », a déclaré à RFI, Étienne Musampa, un parent âgé d’une soixantaine d’années. Et de continuer en rejetant la faute sur la société « Cela arrive. Nous vivons dans un monde tel qu’il est et nous devons l’accepter. C’est le fruit de notre société. Voilà ce que nous avons produit en tant d’années, voilà ce que nous avons donné à nos enfants. »

La question est de savoir, si tous les autres établissement refusent aux enfants de s’inscrire, alors qu’elle sera la place de l’article 43 de la constitution congolaise qui dit que « Toute personne a droit à l’éducation scolaire ». N’ont-ils pas droit à une seconde chance, même dans ces établissements catholiques ? Au delà de veiller sur son image, l’établissement n’a-t-il pas la responsabilité de les accompagner que de les vouer au diable ?