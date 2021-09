RDC: au moins quatre morts dans une nouvelle attaque au Nord-Kivu

Ce lundi dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants du groupe rebelle ADF, au moins quatre morts sont à déplorés dans le village Nzaka du groupement Isale Kasongwere, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu en RDC, a annoncé le gouverneur Carly Kasivita sur son compte twitter.

Le sang a encore coulé ce lundi sur le territoire de Beni dans la région du Nord-Kivu en RDC. Quatre civils ont été tués dans une nouvelle attaque dans le village Nzaka du groupement Isale Kasongwere. Un massacre attribué aux combattants du groupe rebelle Forces démocratiques alliées (ADF). Selon le gouverneur Carly Kasivita, les assaillants ont également enlevés plusieurs civils.

C’est la seconde attaque sanglante dans cette partie du nord de la RDC en un mois. Le 8 août dernier, 9 personnes ont été tuées par les ADF à Katanda, village de la notabilité de Buhesi situé à près de 11 km d’Isale-Bulambo, en chefferie de Bashu (Beni). Les assaillants avaient également incendié plusieurs maisons avant de se retirer en brousse avec des personnes prises en otages.

L’Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sont depuis début mai, en état de siège, mesure exceptionnelle censée mettre fin aux activités des nombreux groupes armés qui écument la région depuis plus de 25 ans. Récemment, le parlement a approuvé pour la 7e fois, la prorogation de l’état de siège qui donne plein pouvoir aux militaires qui sont désormais au commande dans cette partie de la RDC. Il faut noter que malgré l’état de siège, les attaques n’ont jusque-là, pas cessé et suscitent maintes interrogations sur l’efficacité de cette mesure prise par Félix Tshisekedi à l’entame de son second mandat.