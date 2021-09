Qui est Mamady Doumbouya, le nouvel homme fort de la Guinée ?

Ce dimanche 5 septembre 2021, un coup d’Etat mené par un ancien légionnaire français renverse Alpha Condé en Guinée. Qui est Mamady Doumbouya, l’ancien légionnaire français qui a renversé le président Alpha Condé.

Ce dimanche 5 septembre 2021, des tirs nourris d’armes automatiques retentissaient dans le centre de Conakry, capitale de la Guinée. L’attaque a été menée par les hommes des forces spéciales de Guinée, une unité mis en place par le président Condé lui-même et qui est dirigée par le lieutenant-colonel Doumbouya.

Mamady Doumbouya, un « produit » de Alpha Condé

Mamady Doumbouya avait passé 15 ans dans la légion étrangère en France et il en est sorti avec le simple grade de Caporal. c’est ainsi qu’il a été « récupéré » par Alpha Condé et ramené en Guinée où il a été nommé Capitaine. Après cela, il a été envoyé en France à l’école d’état-major de Saumur en tant que Capitaine de l’armée guinéenne.

Actuellement lieutenant-colonel, Mamady Doumbouya est originaire de la région de Kankan, la deuxième ville de la République de Guinée, après la capitale Conakry, et la plus grande pour ce qui est de la surface. Ce béret rouge est un Malinké, un peuple d’Afrique de l’Ouest présent principalement en Guinée, au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

Mamady Doumbouya est à la tête du Groupement des forces spéciales (GPS), une unité d’élite de l’armée extrêmement entraînée et équipée, depuis 2018. Mamady Doumbouya a également accompli de formation de spécialiste en protection opérationnelle à l’Académie de Sécurité Internationale (Israël), le cours de formation des commandants d’unité à l’École d’application de l’infanterie (E.A.I. – Sénégal), la formation d’officier d’Etat-major (EEML Libreville) et l’Ecole de guerre de Paris.

Ces derniers mois, sa volonté d’autonomiser le GPS par rapport au ministère de la Défense avait suscité la méfiance du pouvoir de Conakry. En mai, des rumeurs infondées faisant part de sa possible arrestation avaient même circulé dans la capitale guinéenne.

Tension politique persistante

Depuis des mois, la Guinée est en proie à une profonde crise politique et économique. La candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat le 18 octobre 2020 a provoqué avant et après l’élection des mois de tensions qui ont causé des dizaines de morts dans un pays coutumier des confrontations politiques sanglantes. L’élection a été précédée et suivie par l’arrestation de dizaines d’opposants.

Des défenseurs des droits humains fustigent une dérive autoritaire observée au cours des dernières années de la présidence Condé et remettant en cause les acquis du début. M. Condé, 83 ans, se targue d’avoir fait avancer les droits humains et d’avoir redressé un pays qu’il dit avoir trouvé en ruine.