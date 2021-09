« Qu’est-ce que vous m’expliquez? », la question triste d’Alpha Condé aux putschistes

C’est un Alpha Condé impuissant avec un regard désespéré, qui est apparu ce dimanche après-midi, dans une vidéo publiée par les éléments des forces spéciales de l’armée guinéenne, qui l’ont renversé de son fauteuil présidentiel.

Les forces Spéciales de l’armée guinéenne ont sifflé ce dimanche, la fin du règne du président Alpha Condé. Aux environs de 8 heures, les éléments du Groupement des forces spéciales (GPS), une unité d’élite de l’armée aussi bien entrainée qu’équipée ont pris en embuscade le président Alpha Condé. Après des heures d’échanges de tir, ils ont réussi à mettre la main sur le président Alpha Condé, malgré la résistance de la garde républicaine.

Désormais aux mains des putschistes, Alpha Condé est apparu tout désespéré dans une vidéo tournée à Sékoutoureya par les putschistes. Tenue débrayée et assis dans un fauteuil, on pourrait l’entendre lancer aux putschistes: « qu’est-ce que vous m’expliquez? ». « Est-ce qu’on a touché à un seul de vos cheveux ? On vous a brutalisé, Excellence? », demande un militaire à Alpha Condé, qui a rabaissé son regard, déposant une main au front, sans pour autant piper un mot en guise de réponse.

Dans la capitale du pays, plusieurs guinéens manifestent leur joie suite au renversement du régime d’Alpha Condé qui était dans son 3e mandat. Un mandat jugé anticonstitutionnel par l’opposition. Rappelons que les putschistes ont annoncé la dissolution des institutions du pays et la fermeture des frontières.