Qualif Mondial 2022: l’Algérie massacre Djibouti avec un score fleuve de 8 buts à 0

L’Algérie, champion d’Afrique en titre a rencontré ce jeudi soir Djibouti dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 pour la zone Afrique. Les Fennecs de Djamel Belmadi l’emportent 8-0 face aux Requins de la Mer Rouge de Julien Mette.

La sélection algérienne a débuté ses qualifications à la Coupe du monde 2022 face à Djibouti ce jeudi 2 septembre au stade Mustapha Tchaker de Blida. Membres du groupe A, les deux équipes se sont lancées dans la course à la qualification pour le Mondial aux côtés de 38 autres sélections, avec l’objectif ultime de faire partie des 5 équipes africaines présentes au Qatar en fin d’année 2022. Sans véritable opposition, les Fennecs se sont baladés, et ont signé le deuxième succès le plus large de l’histoire de la sélection algérienne.

Après une première période aboutie (4-0 à la pause), les hommes de Djamel Belmadi n’ont pas baissé le pied en seconde. Au final, Islam Slimani et ses coéquipiers se sont imposés huit buts à zéro. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est illustré en inscrivant un quadruplé. Le joueur de 33 ans égale le record de Abdelhafid Tasfouat, et devient le co-meilleur buteur de l’histoire des Fennecs avec 36 réalisations.

30e au classement mondial de la FIFA et champions d’Afrique en titre, les Fennecs font partie des favoris pour ce deuxième tour des éliminatoires. Ils rencontreront le Burkina Faso le mardi 7 septembre puis le Niger le 7 octobre. Le Burkina Faso a entamé lui aussi les qualifications avec une victoire en déplacement face au Niger (2-0).