Qatar – Tchad: Mahamat Idriss Deby à Doha pour une première

A l’invitation de Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir du Qatar, le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, est arrivé à Doha, la capitale de l’Emirat ce 12 septembre 2021, en début de soirée, pour une visite officielle d’amitié et de travail de 48 heures. Pour cette première visite en terre qatarie, Mahamat Idriss Deby, a été accueilli par le ministre qatari des Affaires étrangères, Ali Brahim Sossal.

A Doha, le président tchadien va échanger avec l’Emir qatari et co-présidera au Palais de l’Emirat, la cérémonie de paraphe de plusieurs accords de coopération entre le Tchad et l’Etat du Qatar, qui entretiennent des relations appelées à se renforcer davantage. Outre un déjeuner offert en son honneur par l’Emir du Qatar, Mahamat Idriss Deby a inscrit sur son agenda, plusieurs rencontres et échanges pour inviter les opérateurs économiques qataris à venir investir au Tchad.