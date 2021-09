PSG: Mauricio Pochettino s’explique sur la colère noire de Lionel Messi

Remplacé à un quart d’heure de la fin du match face à Lyon (2-1), dimanche, à l’occasion de la 6è journée de Ligue 1, Lionel Messi n’aurait pas apprécié sa sortie et est directement allé sur le banc sans saluer son entraîneur Mauricio Pochettino. A la fin du match, le technicien argentin s’est expliqué sur cette situation.

La scène a rapidement fait le tour de la planète football. Titulaire dimanche soir face à Lyon pour son premier match au Parc des Princes, Lionel Messi a été remplacé avant la fin de la partie. Dans une rencontre assez difficile pour les parisiens, l’Argentin a dû céder sa place à dix minutes du terme, remplacé par Achraf Hakimi. Un changement que n’aurait pas apprécié le sextuple Ballon d’or qui est directement allé s’installer sur le banc, en ignorant son entraîneur qui lui tendait la main pour le saluer.

Une séquence qui n’a évidemment pas échappé aux caméras qui ont copieusement enregistré la scène. Interrogé sur cette sortie de son méga star, Mauricio Pochettino a tenté de mettre fin à cette situation très commentée tant en France qu’à l’étranger.

« Je pense que tout le monde sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs, avec un effectif de 35 personnes. On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. Parfois les décisions sont positives ou non, mais c’est pour ça qu’on est entraîneur et debout à côté du banc de touche, pour prendre des décisions. Ça peut plaire ou non », a déclaré l’Argentin. « Je lui ai demandé comment il allait, il m’a dit qu’il allait bien, sans problème », a rajouté Mauricio Pochettino. Suffisant pour mettre fin à la polémique?