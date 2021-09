PSG-Manchester City: Lionel Messi présent? La réponse de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG,, était ce lundi en conférence de presse, avant la réception de Manchester City (mardi) en Ligue des champions. Et le cas Lionel Messi a bien entendue été évoqué.

La deuxième journée de phase de groupe de Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec un choc des titans entre le PSG et Manchester City. Un remake de la demi-finale de l’édition précédente. Et le spectacle sera forcément au rendez-vous avec deux équipes qui pètent la forme en ce début du championnat.

Côté PSG, la grosse interrogation est de savoir si Lionel Messi sera titulaire ou non. La star argentine, absent lors des deux derniers matchs en Ligue 1 pour cause d’une blessure au genou, a repris le chemin de l’entrainement. La Pulga a participé à la séance du dimanche au Camp des loges. Et ce lundi, le sextuple Ballon d’or s’est également entraîné avec le groupe. Lors du quart d’heure ouvert aux médias, le numéro 30 parisien a pu participer normalement au toro des joueurs parisiens, associé à Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria…

En conférence de presse ce lundi, Mauricio Pochettino a été abordé sur le sujet. Mais fidèle à son habitude, le technicien argentin a choisi de garder le mystère sur la participation de la Pulga. « Je ne confirme jamais une équipe la veille avant un match, vous verrez demain pour le onze de départ. »

Impuissant lors du triste match nul (1-1) contre Bruges, Lionel Messi pourrait donc disputer sa seconde rentrée de Ligue des champions sous ses nouvelles couleurs. L’occasion aussi pour l’ex-capitaine du Barça d’ouvrir son compteur-but, lui qui n’a encore rien marqué depuis le début de la saison.