PSG-Manchester City : Lionel Messi marque son premier but avec les Parisiens

Recruté cet été par le PSG, Lionel Messi a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes ce mardi face à Manchester City en Ligue des champions.

Il aura fallu trois matchs à Lionel Messi pour ouvrir son compteur-but au PSG. La star argentine a signé ce mardi sa première réalisation sous les couleurs parisiennes. Le sextuple Ballon d’or a inscrit un but magique face à Manchester City, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe de Ligue des champions. L’Argentin s’est appuyé sur Kylian Mbappé avant de crucifier Ederson d’une frappe superbe du pied gauche. Le but du 2-0 pour Paris. Un amour de but à voir ou revoir ci-dessous.