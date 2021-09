PSG-Manchester City: le groupe de Pochettino avec Lionel Messi

Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 23 joueurs pour le choc PSG-Manchester City de ce mardi soir en Ligue des champions. De retour de blessure, Lionel Messi est présent dans le groupe.

Le PSG reçoit Manchester City ce mardi au Parc des Princes, dans le cadre de la deuxième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Contraints au nul (1-1) par Bruges en première journée, les Parisiens vont tenter de battre l’équipe cityzen pour replacer dans le groupe A.

Pour l’occasion, 23 joueurs ont été convoqués par Mauricio Pochettino dont Lionel Messi. La star argentine, blessé au genou le weekend dernier, a fait son retour dans le groupe et pourrait être titularisé ce soir aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar, qui sont aussi retenus sur la liste. Au rayon des absences, on notera celle de Sergio Ramos et Angel Di Maria. Juan Bernat et Layvin Kurzawa, sont aussi écartés du groupe.

Le groupe du PSG face à Manchester City: