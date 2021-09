PSG: Lionel Messi fait des victimes à l’entrainement (vidéo)

De retour de sélection, Lionel Messi pète déjà la forme avec une nouvelle vidéo du PSG montrant la star argentine faire des merveilles à l’entrainement.

Nouvelle recrue du PSG, Lionel Messi est sur le point de jouer ses premières rencontres en Ligue des champions avec le club parisien. Les Rouges et Bleus se déplacent en effet en Belgique ce mercredi pour y défier le club Bruges en première journée de phases de groupe de C1. Un déplacement pour lequel l’entraîneur Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 22 joueurs avec la star argentine.

Ce dernier, de retour de sélection où il a disputé les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec l’Albicéleste, prépare déjà cette compétition. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’ancien du Barça tient la forme. En témoigne cette vidéo postée par le PSG sur ses comptes sociaux. On y voit Messi faire un une-deux avec Leandro Paredes, avec une superbe remise, et servir Neymar pour un but du Brésilien.