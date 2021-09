PSG: le secret de la longévité de Lionel Messi révélé

Lionel Messi reste l’un des meilleurs joueurs du monde malgré ses 34 ans dans les pattes. Et alors que la Pulga dispute sa 18è saison avec le PSG, l’ancien préparateur de la sélection argentine, Fernando Signorini,, a fait des révélations sur l’impressionnante condition physique du sextuple Ballon d’or.

A bientôt 35 ans, Lionel Messi est toujours au mieux de sa forme. La star argentine garde une forme physique optimale. Rarement blessé, le sextuple Ballon d’or collectionne les rencontres sans montrer des signes d’une quelconque baisse de forme. Ancien préparateur physique de l’Argentine, Fernando Signorini a expliqué comment l’attaquant gère son physique pour être toujours en forme.

« Leo a une expérience suffisante aujourd’hui pour savoir comment il doit gérer ses efforts pendant un match. Ce n’est pas le genre de joueur qui va faire des courses supplémentaires s’il n’y a pas le besoin. Ce sont sûrement ses coéquipiers qui vont davantage en faire », a expliqué Fernando Signorini dans une interview pour So Foot.

Joueur professionnel depuis 2004, Lionel Messi a disputé 17 saisons sous les couleurs du FC Barcelone, club qui l’a vu émergé et dans lequel il a bâti sa notoriété. Recruté cet été par le PSG, le capitaine de l’Argentine est appelé à aider le club parisien à remporter sa première Ligue des champion de son histoire. Mais malgré cet objectif, Signorini pense que le natif de Rosario ne changerait pas son rythme de travail pour autant, encore moins diminuer son temps de jeu sur le terrain.

« Ce sont des cas exceptionnels qui arrivent à maintenir un niveau très élevé malgré leur âge. Pour moi, Leo est comme un chat qui chasse des souris. Comme Diego ou d’autres grands joueurs, ce sont des types qui sont nés pour ça. Là où il n’arrivera plus à être présent en raison de sa condition physique, il va le compenser par son expérience. Je crois qu’aujourd’hui, Leo a une intelligence tactique et stratégique plus importante. Il sait comment gérer son physique. Avec moins d’effort, il parvient à garder l’efficacité qu’il recherche », a-t-il ajouté.

Interrogé sur comment se prend-t-on, en tant qu’encadreur, pour gérer un tel joueur, l’ancien assistant de Diego Maradona sur le banc argentin explique qu’il faut « apprendre à le connaître, gagner sa confiance dans le traitement au quotidien, l’écouter et ne surtout pas l’obliger. Dans ce genre de situations et avec ce type de joueurs, il faut mettre son orgueil de côté, être à son écoute et prendre soin de lui au maximum ».