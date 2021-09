PSG: la nouvelle folie du Qatar pour conserver Kylian Mbappé

Résolu à garder Kylian Mbappé dans son giron, le PSG serait prêt à toutes les folies financières pour convaincre son attaquant de poursuivre avec le club parisien, voire reléguer Lionel Messi au second plan.

Alors qu’il vient de sortir d’un mercato d’été mouvementé avec son départ avorté au Real Madrid, Kylian Mbappé va encore faire parler de lui au moins dans les six prochains mois. Alors que l’international français arrive en fin de contrat en juin prochain, l’avenir de ce dernier est toujours incertain. Et les négociations avec le PSG pour prolonger le contrat du natif de Bondy sont restés jusqu’ici au point mort. Une situation qui fait les affaires des Madrilènes qui pourraient négocier directement avec le joueur à partir de janvier prochain.

Mais du côté parisien, on ne compte pas laisser filer le buteur français aussi facilement. Des plans aussi dantesques les uns que les autres seraient déjà élaborés ou en cours de préparation pour faire fléchir l’ancien Monégasque qui semble décider de quitter les Rouges et Bleus. à la fin de son bail. Selon le chroniqueur de l’émission El Chiringuito Eduardo Inda, « le PSG va offrir plus d’argent à Mbappé que ce que touche Messi ».