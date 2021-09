PSG: la date des grands débuts de Sergio Ramos connue

Alors qu’il n’a encore disputé la moindre rencontre avec le PSG depuis son transfert chez le club parisien en août dernier, Sergio Ramos pourrait faire ses grands débuts avec les Rouges et Bleus, le 3 octobre prochain face à Rennes, a en croire les informations de L’Equipe.

A quand le premier match officiel de Sergio Ramos avec le PSG? Arrivé libre cet été chez le club parisien après la fin de son contrat avec le Real Madrid, le défenseur espagnol n’a toujours pas disputé la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs. La cause aux nombreuses pépins physiques que l’ex-capitaine madrilène traîne depuis sa signature chez le géant français. Le joueur de 35 ans n’a d’ailleurs plus foulé la pelouse depuis la fin de la saison dernière et a même été écarté par Luis Enrique lors de la campagne de l’Espagne à l’Euro. Une attente qui commence à grincer des dents du côté des supporters parisien. Mais visiblement, ils seront bientôt comblés.

En effet, Sergio Ramos pourrait faire ses premiers pas en France en octobre prochain. Alors que l’entourage du neo-parisien a assuré à AS que le retour du natif de Camas se rapproche, la date du 3 octobre commencerait à être envisagée par le staff du PSG. Dans son édition de ce vendredi 24 septembre 2021, L’Equipe indique que le staff parisien commencerait à envisager un retour de Sergio Ramos pour le déplacement à Rennes prévu le 3 octobre, juste avant la trêve internationale. L’idée serait qu’il fasse son retour dans les plus brefs délais et continue son aventure européenne au sein du PSG. Reste maintenant à savoir si ce délai pourra bel et bien être tenu, même si cette tendance démontre une fois de plus que le retour de Sergio Ramos se rapproche.