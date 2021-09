PSG: Emmanuel Macron pousserait pour la prolongation de Kylian Mbappé

Selon les informations du quotidien Marca, le président français, Emmanuel Macron, mettrait la pression à Kylian Mbappé pour que ce dernier prolonge son bail avec le PSG alors que le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club parisien.

C’est la grande inquiétude de ces derniers mois au Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2017 dans la capitale en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé avait à l’époque signé jusqu’en 2022 pour sa nouvelle équipe. Un bail qui n’a jusqu’à présent jamais été prolongé. À moins d’un an de son terme, c’est le statu quo entre l’international français et ses employeurs malgré les offres les plus folles les unes que les autres de l’état-major parisien pour conserver sa star. Une situation délicate pour le PSG qui pourrait voir son joueur partir gratuitement si aucun accord n’est trouvé d’ici 2022.

Mais les Rouges et Bleus ne comptent pas abdiquer aussi facilement. Des plans aussi dantesques les uns que les autres seraient déjà élaborés ou en cours de préparation pour faire fléchir l’ancien Monégasque qui semble décider de quitter les Rouges et Bleus. à la fin de son bail. Selon le chroniqueur de l’émission El Chiringuito Eduardo Inda, « le PSG va offrir plus d’argent à Mbappé que ce que touche Messi ».

Et les dirigeants parisiens peuvent également compter sur un atout ultime dans ce dossier qui semble être devenu une affaire d’Etat, en la personne d’Emmanuel Macron. Selon les informations du quotidien Marca, le président français mettrait la pression au champion du monde 2018 pour que ce dernier rempile avec les vice-champions de Ligue 1 en titre. « MARCA peut aussi assurer que les messages ont non seulement été publics mais que Mbappé a reçu des messages de Macron à titre privé. Et il n’est pas exclu qu’il continue de le faire », assure le quotidien espagnol.

D’après le média pro-madrilène, le locataire de l’Elysée souhaite que Mbappé reste en France pour servir d’exemple aux jeunes. Un message que le chef de l’Etat aurait déjà fait passer lors de son passage à Clairefontaine avant l’Euro.