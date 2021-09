PSG: des nouvelles de la blessure de Kylian Mbappé

En conférence de presse ce mercredi après le nul (1-1) entre le PSG et Bruges en Ligue des champions, l’entraîneur Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Kylian Mbappé, sorti sur blessure lors de la rencontre.

Début mitigé pour le PSG en Ligue des champions. En déplacement ce mercredi à Bruges pour la première de sa nouvelle recrue, Lionel Messi, les Parisiens n’ont pu ramener que le point du nul. Dans une rencontre qu’ils ont largement dominée, les Rouges et Bleus ont été accrochés par des Belges volontaires. Et comme pour ne rien arranger, les Franciliens ont également perdu Kylian Mbappé sur blessure. L’attaquant français, touché manifestement à la cheville, a été remplacé par Mauro Icardi en début de seconde période.

En conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino a donné de ses nouvelles. « Mbappe s’est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles. On va voir demain si on peut avoir des nouvelles plus précises », a déclaré le coach du PSG. Le joueur de 22 ans devrait passer dès demain des examens médicaux pour connaitre la gravité de sa blessure et éventuellement, sa durée d’indisponibilité.