PSG-Clermont Foot: les Auvergnats laminés au Parc des Princes, Jodel Dossou insuffisant

Pour son premier grand test en Ligue 1 , Clermont Foot s’est lourdement incliné sur la pelouse du PSG (4-0) ce samedi à l’occasion de la cinquième journée du championnat. Le béninois Jodel Dossou a été remplacé avant la fin de la partie.

Première défaite de la saison pour Clermont Foot et ses internationaux béninois Cédric Hountondji et Jodel Dossou. Sur un petit nuage depuis le début du championnat avec quatre sorties sans défaite, les Auvergnats ont vu ce samedi leur belle série prendre fin. En déplacement sur les installations du PSG, le club clermontois a été battu sur le score sans appel de 4-0.

Dans une rencontre ouverte où ils ont globalement produit un bon jeu, les poulains de Pascal Gastien ont été punis par le réalisme diabolique des Parisiens, invaincus depuis le début du championnat. Sur un coup de tête puis sur un bon centre de Kylian Mbappé, Ander Herrera se chargeait de porter un premier gros coup aux promus (1-0, 20e et 2-0, 31e). Et au retour des vestiaires, les Auvergnats vont encaisser deux autres buts.

D’abord par Kylian Mbappé qui profite d’un long ballon de Draxler pour effacer le portier Desmas et marquer le troisième but parisien dans cette rencontre. Une réalisation parfaite que l’attaquant français a célébré avec rage, lui qui a été sifflé au début de la partie, en raison apparemment de sa situation chez les Rouges et Bleus. Puis à l’heure de jeu, le sénégalais Idrissa Gueye porte la marque à 4-0 en profitant d’une frappe contrée de Mbappé pour y aller de son but.

Clermont Foot s’incline donc et pourrait dégringoler au classement en cas de victoire de Marseille et Nice, ses poursuivants directs. Les Auvergnats n’auraient finalement pas rester très longtemps dans le haut du classement.

Jodel Dossou insuffisant

Sur son côté droit, l’ailier a été clairement le meilleur joueur de son équipe. Impliqué sur toutes les bonnes actions de Clermont, il n’a pas arrêté de provoquer les défenseurs parisiens et a posé des soucis à Diallo. En première période, il a été notamment capable de réaliser des différences. Remplacé à la 71e minute par Jordan Tell.