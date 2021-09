PSG: blessé, Lionel Messi forfait face à Metz

Remplacé par Achraf Hakimi lors de la victoire du PSG face à Lyon (2-1), le weekend dernier, Lionel Messi va manquer le prochain match face à Metz en Ligue 1, touché au genou gauche.

Si Lionel Messi a manifesté son énervement en ignorant son entraîneur qui lui tendait la main pour le saluer lors de son remplacement par Achraf Hakimi, dimanche dernier, lors du match PSG-Lyon (2-1) en Ligue 1, l’Argentin était bel et bien blessé. Le sextuple Ballon d’or a pris une béquille au dessus du genou gauche au cours de ce match, et Pochettino a préféré sortir son attaquant par précaution, au vu des prochains grands rendez-vous qui attendent les Parisiens.

Une information confirmée par le PSG qui indique dans un communiqué que sa nouvelle recrue sera indisponible pour le déplacement à Metz, mercredi prochain en championnat. « Lionel Messi, suite au coup reçu sur son genou gauche, a passé une IRM ce matin qui confirme les signes de contusion osseuse, un nouveau point sera effectué dans 48 heures », indique ainsi le leader de Ligue 1 sur son site officiel.

Une mauvaise nouvelle pour Lionel Messi qui n’a toujours pas marqué le moindre but cette saison alors que les critiques sur sa performance s’accumulent de jours en jours. Le quotidien le Parisien a même évoqué ce matin, l’âge du joueur avec des mots que l’ancien capitaine du Barça n’apprécierait pas. « Messi se fane. Sa tête est de plus en plus basse, il marche et n’a aucun poids dans le jeu », écrit le journal français.