Présidentielle 2022 : Edouard Philippe annonce son soutien à Emmanuel Macron

Dans l’émission « Sept à huit », sur TF1, ce dimanche, le maire du Havre et ancien premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé qu’il apportera son soutien au président Emmanuel Macron pour le compte de la présidentielle de 2022.

« Mon soutien sera complet au président de la République en 2022 », a affirmé le maire du Havre et ancien premier ministre dans l’émission « 7 à 8 » sur TF1, dimanche soir. Alors que pour le moment, Emmanuel Macron n’a encore déclaré de candidature pour la prochaine échéance électorale. « Je pense, j’espère, qu’il sera candidat », a souhaité M. Philippe dans l’émission « 7 à 8 », détaillant les « trois raisons » qui motivent sa décision.

« La première, c’est au fond la loyauté et la cohérence. (…) Pendant trois ans, j’ai été son premier ministre. Je me suis démené pour essayer de mettre en œuvre les engagements qu’il avait pris devant les Français », a dit l’ancien locataire de Matignon. « Et, je pense qu’Emmanuel Macron est fait d’un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd’hui à l’élection présidentielle », a-t-il affirmé.

Edouard Phillipe dit être convaincu de la pertinence des réformes menées sous le mandat de Emmanuel Macron: « Je pense (…) qu’il faut les accentuer, les reprendre à bien des égards, si on veut raffermir encore une fois la puissance de notre pays », a-t-il expliqué. Soulignons qu’après plusieurs mois de suspens, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a officialisé sa candidature à la prochaine élection présidentielle.