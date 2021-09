Manchester écrase Newcastle avec un doublé de Cristiano Ronaldo pour son retour à Old Trafford

Manchester United a écrasé Newcastle, ce samedi, à Old Trafford à l’occasion de la 4e journée de Premier League. Titulaire pour son grand retour sur les pelouses anglaises, Cristiano Ronaldo a signé un doublé.

L’Old Trafford recevait, ce samedi, la quatrième journée de Premier League entre Manchester United et Newcastle. Un match particulier où l’enfant prodigue, Cristiano Ronaldo, faisait ses grands débuts chez les Mancuniens, douze ans après son départ du club. Et la rencontre a tenu toutes ses promesses, la victoire des Red Devils (4-1) avec notamment un doublé du quintuple Ballon d’or.

Auteur d’un grand match, le natif de Madère a ouvert le score pour les siens en fin de première période, avant de redonner l’avantage à son équipe à l’heure de jeu. Son 119e but sous les couleurs mancuniennes et sa 85e réalisation en Premier League. Burno Fernandes et Jesse Lingard, en fin de partie, vont clore l’après-midi parfait des Red Devils qui s’imposent pour le plus grand bonheur des 72 000 supporters de Man U.