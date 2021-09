Premier League: Cristiano Ronaldo titulaire, les compos officielles de Manchester United-Newcastle

Manchester United reçoit Newcastle, ce samedi à partir de 15h, pour le compte de la 4e journée de Premier League. Les compos d’Ole Gunnar Solskjaer et Steve Bruce viennent de tomber. Côté Red Devils, et Cristiano Ronaldo est bien titulaire, tout comme Raphaël Varane et Paul Pogba.

La compo de Manchester United : De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw – Pogba, Matic – Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho – Ronaldo

La compo de Newcastle : Woodman – Manquillo, Hayden, Lascelles, Clark, Ritchie – Longstaff, Willock, Almiron – Saint-Maximin, Joelinton