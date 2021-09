Préliminaires Coupe Caf 2021-2022 : Oswald Homeky dope le moral des Buffles du Borgou

Le ministre des Sports, Oswald Homeky, a prodigué de précieux conseils aux joueurs des Buffles de Borgou qui affrontent ce weekend à Rabat, le club marocain de l’ASFAR en préliminaires de la Coupe CAF 2021-2022.

Vice-champions du Bénin, les Buffles de Borgou lancent ce weekend leur campagne pour les éliminatoires de la Coupe CAF 2021-2022. Les Parakois affrontent, dimanche 12 septembre, le club marocain de l’ASFAR à Rabat en premier tour préliminaire. Un match important pour les Béninois qui ambitionnent de se qualifier pour la phase finale.

Ce mercredi, la délégation béninoise a prit le départ du ministère des sports pour Lagos où elle prendra le vol le lendemain pour rallier Rabat (Maroc). Mais avant leur départ, les Buffles ont reçu les encouragements du Ministre des Sports Oswald HOMEKY.

« Le Bénin d’aujourd’hui n’est celui d’avant en matière de sport. Vous avez la lourde responsabilité de représenter dignement les couleurs nationales au Maroc pour qui le Bénin est devenu un bourreau depuis la CAN 2019 » a-t-il laissé entendre à la troupe béninoise conduite par le trio Ernest SOSSOU DC du Ministre des Sports, Ernest TINDO Président CNCB SPORTS/BUFFLES FC et Jean Marc ADJOVI BOCO conseiller spécial du Ministre des Sports au cours de l’expédition en terre chérifienne.

Pour rappel, la manche aller de cette affiche entre le 3è du dernier championnat marocain et le vice-champion du Bénin se déroulera à Rabat le 12 septembre prochain. D’autres duels également alléchants seront à l’affiche de cette phase aller. On suivra notamment le choc entre le club sénégalais de Diambars et les guinéens de Wakriya Athletic Club.