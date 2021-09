Pour sa santé, connaitre et respecter la particularité du sommeil de l’enfant

Pour se développer et optimiser son bien-être psychologique, un enfant a besoin de sommeil. Au fil du temps, le sommeil va gagner en maturité avant de se stabiliser et de s’apparenter aux caractéristiques du sommeil de l’adulte. La connaissance de la particularité du sommeil de votre enfant vous permet de corriger les comportements inappropriés qui peuvent engendrer des problèmes de sommeil chez votre bout de chou.

Les temps de sommeil idéal pour un gamin

La durée de sommeil d’un enfant dépend essentiellement de son âge. Cependant, d’après les pédiatres, il existe des durées moyennes recommandées. Pour les enfants de 3 à 5 ans, il faut prévoir environ 12 heures de sommeil par jour, tandis que pour ceux âgés de 5 à 12 ans, la durée est comprise entre 9 à 11 heures.

Pourtant, il a été constaté, au cours de ces dernières années, que la durée de sommeil des enfants a considérablement diminué. Cette situation est due à plusieurs facteurs, pour ne citer que le bouleversement de l’organisation familiale à cause des responsabilités professionnelles des parents.

L’organisation du sommeil et son évolution

L’organisation du sommeil des enfants se fonde sur 2 systèmes de régulation : la régulation homéostatique et la régulation circadienne. Si la première est reliée à la pression du sommeil, la seconde se repose sur l’alternance du jour et de la nuit.

A noter que, plus votre enfant grandit, plus ses habitudes de sommeil évoluent. Plus précisément, à partir d’un certain âge, l’enfant ne sera plus un adepte de sieste, mais préférera attendre le soir pour pioncer.

A partir de sa deuxième année, votre enfant connaîtra des éveils nocturnes moins espacés et ses cycles de sommeil vont être considérablement variés. De 2 à 6 ans, il mettra 1 à 2 heures pour être dans un sommeil paradoxal, avant d’y plonger totalement dans la seconde partie de nuit.

Les facteurs perturbateurs du sommeil

Outre la qualité de la literie qui mérite une attention particulière, le rythme de sommeil de votre enfant peut être modifié en adoptant certaines habitudes de vie inappropriées.

Commencez par définir des heures fixes pour ses différentes activités, telles que le repas, les sorties, le coucher et le lever, tant lors des week-ends qu’en période des vacances. En effet, il y a des enfants qui ont besoin de dormir pendant de longues heures, contrairement à d’autres. Enfin, il faut équilibrer le recours à la lumière. Exposez-le suffisamment à celle-ci durant la matinée et limitez les contacts avec toute sorte d’écrans à la nuit tombée.

Savoir gérer la sieste

La sieste est importante dans la vie de votre enfant, notamment, si celui-ci est encore en bas âge. Elle doit être programmée en début d’après-midi. La particularité de la sieste réside dans le fait qu’il s’agit d’un sommeil profond et qu’il est dépourvu généralement de sommeil paradoxal. Entre 3 et 6 ans, votre enfant commence à ne plus en avoir besoin.

Il est conseillé de veiller aux horaires de sieste. En effet, faite trop tardivement dans l’après-midi, elle peut retarder la venue du sommeil à l’heure du coucher.

