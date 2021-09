Portugal vs Irlande: Cristiano Ronaldo pète les plombs et gifle un joueur en plein match (Vidéo)

Auteur d’un doublé mercredi lors de la victoire du Portugal face à l’Irlande (2-1), devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire des sélections, Cristiano Ronaldo s’est rendu coupable d’un vilain geste qui n’est pas passé inaperçu.

Cristiano Ronaldo est devenu mercredi le meilleur buteur au niveau international après avoir inscrit deux buts de la tête lors du match de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar contre l’Irlande.

En atteignant 111 buts en 180 apparitions, l’attaquant portugais a battu le record établi par l’ancien footballeur iranien Ali Daei, qui a marqué 109 buts entre 1993 et 2006. Un exploit personnel du quintuple Ballon d’or qui aurait pourtant pu ne jamais avoir lieu. La faute à une claque donnée par le Portugais à un joueur irlandais.

En effet, à la 11è minute alors qu’il venait d’obtenir un penalty, le capitaine lusitanien s’est accroché avec le défenseur central Dara O’Shea. Ce dernier a tapé dans la balle déjà positionnée par CR7 pour exécuter sa frappe. Un geste qui n’a pas du tout plus au natif de Madère qui lui a asséné une petite gifle. Et la scène a bien évidemment été enregistrée par les caméras.

Christiano Ronaldo slaps Ireland 🇮🇪 player for no reason.. 🤔 pic.twitter.com/u2vCD9SLHz — Mntase🇿🇦 (@ThandazaNolokw4) September 1, 2021

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont fortement réagi au geste de Cristiano Ronaldo. On a ainsi pu lire : »C’est rouge normalement. Il a eu quoi ? Et ben rien car on ne touche pas a la starlette Cristiano Ronaldo… », se désole un internaute. « Drogba a prit un rouge alors sur un truc similaire en finale de c1 2008 lui .. j’en chiale encore lol », renchérit son compatriote. « Je ne comprends pas pourquoi il y a deux poids de mesure entre les joueurs lambdas et les stars, normalement c’est rouge et point barre et donc le Portugal perd puisqu’il ne serait plus présent sur le terrain pour mettre ses deux buts, c’est un scandale, c’est injuste quoi… », clame un autre.

Le sauveur du Portugal

Très attendu depuis sa signature à Manchester United qui a déclenché les débats sur son âge avancé, Cristiano Ronaldo a encore prouvé qu’il reste le sauveur du Portugal. Titulaire dans une rencontre très disputée face à l’Irlande comptant pour la quatrième journée des éliminatoires, le neo-mancunien a permis à son équipe de prendre les trois points de la partie.

Mené au score à la pause, l’ancien de la Juventus a arraché l’égalisation à la 89è minute sur un bon centre de Guedes dans les six mètres, bien repris de la tête par le Portugais pour le 1-1. Et dans les ultimes secondes de la fin de partie, le joueur de 36 ans a offert la victoire aux siens sur une tête rageuse suite à un dernier centre de la droite de Joao Mario.

Les résultats de la soirée :

Groupe A : Portugal 2-1 Irlande, Luxembourg 2-1 Azerbaïdjan

Groupe D : France 1-1 Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan 2-2 Ukraine

Groupe F : Danemark 2-0 Ecosse, Iles Féroé 0-4 Israël, Moldavie 0-1 Autriche

Groupe G : Turquie 2-2 Monténégro, Norvège 1-1 Pays-Bas, Lettonie 3-1 Gibraltar

Groupe H : Russie 0-0 Croatie, Slovénie 1-1 Slovaquie, Malte 3-0 Chypre