« Personne ne peut se comparer à Benzema, pas même Messi et Cristiano Ronaldo »

Si les performances XXL de Karim Benzema depuis quelques années démontrent qu’il est devenu un joueur de classe mondiale, l’attaquant madrilène suscite l’admiration à chaque rencontre. Pour beaucoup, il est le meilleur joueur du monde en ce début de saison.

Auteur d’un doublé, mercredi, lors de la large victoire du Real Madrid face à Majorque (6-1), à l’occasion de la sixième journée de Liga, Karim Benzema a encore soigné un peu plus ses statistiques. L’attaquant madrilène s’est offert un record de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs passages dans le championnat espagnol. Le français est directement impliqué sur 15 buts après six matchs, soit mieux que quiconque en Liga depuis le début du 20e siècle. De toutes ses années passées au Real Madrid, Ronaldo s’est arrêté à 14 implications (13 buts 1 passe décisive) en 2014-2015, alors que Messi n’a pas fait au-delà de 13 implications (8 buts et 5 passes décisives) en 2011-2012.

Une performance XXL qui fait dire à Juan Ignacio Garcia-Ochoa que le buteur français est meilleur que les deux mastodontes en ce début de saison. « Si le Ballon d’Or est un titre sérieux, il doit être pour Benzema », a titré le journaliste ce jeudi matin lors de sa chronique sur le quotidien Marca. Le chroniqueur espagnol estime que personne ne peut se comparer à l’avant-centre merengue, en ce début de saison.

« Les 8 buts que Benzema a marqué lors de ses six premières journées de la Liga ne doivent pas masquer autre chose : il continue de jouer au football comme les anges. De plus, j’oserais dire que personne ne joue mieux au football que lui en ce moment. Tout ce qu’il fait est bon, efficace et beau. L’excellence même du footballeur. Au-delà de ça, ses 8 buts dans ce début de saison (c’est autant que tout le Barça), il a aussi réalisé 7 passes décisives. Les statistiques de Haaland ou Lewandowski, pour citer deux animaux de la surface, sont inférieures. Il n’y a pas non plus de comparaison avec Cristiano et Messi en ce moment. C’est Benzema et personne d’autre », a déclaré le journaliste.

Devenu le numéro 1 du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, Karim Benzema porte depuis trois ans la Casa Blanca sur ses épaules. Mieux, le joueur a grandi en terme de qualités offensives. Moins incisif devant les buts à l’époque CR7, le joueur de 33 ans est devenu un véritable poison pour les défenses adverses et un vrai renard des surfaces. Avec ses 23 buts lors de la saison 2020-2021, l’international tricolor a été l’un des grands artisans de la deuxième place conquise par les madrilènes. Des stats impressionnants qui font dire à Juan Ignacio Garcia-Ochoa que KB9 mérite de gagner le Ballon d’or de cette année.

« On entre maintenant dans le débat (je pense que c’est le moment, nous sommes à la fin du mois de septembre) du Ballon d’Or. S’il s’agit toujours d’une distinction sérieuse, elle doit être pour Karim. Quelqu’un est-il meilleur que lui ? Lewandowski peut l’être, il le méritait l’année dernière. Mais comme ce fut le cas avec Messi durant de nombreuses années, Benzema ne peut pas simplement être considéré comme les attaquants. Il est beaucoup plus. Il est LE footballeur. Et le meilleur footballeur est celui qui doit être sacré meilleur joueur du monde et dans ce cas Ballon d’Or. Il le mérite depuis longtemps pour son jeu et maintenant avec ses buts et ses passes, c’est une obligation de le lui donner. Si bien sûr nous sommes devant un prix sérieux… », a ajouté le journaliste.

Messi favori pour le Ballon d’or selon Goal

Pour rappel, le vainqueur du Ballon d’or France Football de cette année sera connu en décembre prochain. Une prestigieuse distinction individuelle qui pourrait revenir à Lionel Messi, lauréat de la dernière édition, selon plusieurs médias européens. Le site Goal place d’ailleurs l’Argentin en tête de sa liste des grands favoris pour le trophée devant le Soulier d’or européen, Robert Lewandowski, et Jorginho, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea et de l’Euro avec l’Italie. L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, est lui logé à la 10è place dans le classement. Une liste où ne figure, il faut le préciser, aucun joueur africain.

