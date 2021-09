Permis de conduire numérique: les Etats-Unis en phase d’expérimentation, la France sur la liste d’attente

Alors qu’Apple vient d’annoncer la possibilité de numériser son permis de conduire, dans huit Etats américains, la France, elle, patientera encore sur la liste d’attente, pour au moins deux ans.

Huit Etats américains viennent d’annoncer qu’ils autoriseront bientôt la numérisation et la présentation des pièces d’identité et permis de conduire de leurs habitants, via l’application Wallet d’iOS et watchOS.

Huit Etats américains en mode expérimentation

Apple travaille avec l’administration de l’Arizona, du Connecticut, de la Géorgie, de l’Iowa, du Kentucky, du Maryland, de l’Oklahoma et enfin de l’Utah, pour déployer la possibilité de présenter ses pièces d’identité depuis son iPhone ou sa Watch, lors de contrôle de police ou au moment de prendre l’avion.

La procédure est simple, comme pour les cartes de crédit, il suffit de scanner le document via l’application, pour l’ajouter ensuite après avoir vérifié les informations.

Rien pour la France avant 2023, contrairement à l’Espagne

Dans l’Hexagone, aucun chantier n’est en cours sur le sujet. Des porte-parole du ministère de l’Intérieur nous ont confirmé qu’aucun projet n’était en œuvre en France. Nous n’aurons donc à priori pas droit à une solution, comme en Espagne, où une application gouvernementale permet de numériser son permis.

Légalement parlant, le travail est donc en cours, et il faudra suivre ce temps incompressible de l’adoption de la directive, puis de son application dans le droit national. Techniquement, si des solutions existent, développées sur mesure, comme en Espagne, ou en partenariat avec des géants comme Apple, l’organisme ISO est en train de mettre une dernière main à sa norme ISO/IEC 18013-5. Elle est destinée à encadrer les permis de conduire mobiles (mDL), qui utilisent des puces ou données biométriques, et est d’ailleurs implémentée par Apple. L’essentiel du travail semble être terminé, puisque la norme en est à sa phase de prépublication, avec une dernière validation à venir.

Il faudra donc attendre encore un peu pour pouvoir présenter ces documents d’identification personnelle depuis son téléphone : il n’y aura donc pas de permis dématérialisé sur nos smartphones en France avant 2023, au plus tôt !