Outre le Mali, le Nigéria négocie également avec le groupe Wagner

Dans un récent rapport de T-Intelligence, l’on apprend que la république fédérale du Nigéria serait en négociation pour recruter le groupe Wagner dans le cadre de la lutte contre les bandits et les djihadiste dans le nord du pays.

Alors que l’agence Reuters a rapporté que le Mali est en train de mener des négociations avec la société militaire russe Wagner pour l’aider à la sécurité et à la formation des troupes, toutes les attentions sont fixées sur Bamako. Cependant, l’on apprend également que le puissant Nigéria aurait également négocié avec le groupe.

Selon un rapport de T-Intelligence, Prigozhin, un négociant russe en sécurité pour le compte de Wagner, pour la plupart du temps, avait été aperçu à Lagos en train de rencontrer le gouvernement nigérian et des responsables militaires, y compris avec le chef d’état-major de l’armée nigériane Farouk Yaha, en 2021. Le même rapport indique que cette rencontre a coïncidé avec un vol Gulfstream G550 à destination du Nigéria, un avion associé à Wagner.

Selon d’autres rapports, les négociations entre le Nigéria et Wagner sont en cours et devraient impliquer la lutte contre les activités des bandits dans le nord qui enlèvent à répétition des dizaines de civils et d’étudiants en échange de rançon. Il serait sans aucun doute, également question de combattre le groupe terroriste Boko Haram.

Le groupe Wagner est connu pour être actif en Centrafrique dans un accord qui permet aux pays de bénéficier de ses services en matière de sécurité et de formation de troupe. Aussi, Wagner est présent en Libye et au Soudan et pourrait très prochainement se retrouver du côté de Bamako au Mali.