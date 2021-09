On en sait un peu plus sur les premières lunettes Facebook que Ray-Ban dévoilera demain

La paire de lunettes connectée de Facebook va devoir relever le défi de faire mieux que les Spectacles de Snapchat. Pourtant, il n’est pas question qu’elle embarque de réalité augmentée.

Ray-Ban vient de lancer un teaser concernant une monture très attendue. On trouve le nom de Facebook et le sien au-dessus de l’esquisse d’une paire de lunettes de soleil avec la date du jeudi 9 septembre. Nous devrions donc assister demain à la présentation des lunettes connectées évoquées depuis plusieurs mois par les deux partenaires.

Cette collaboration concerne plus précisément la filiale EssilorLuxottica de Ray-Ban. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, avait assuré que ce serait le prochain lancement de produit de sa société. Mais on s’attendait à ce qu’il soit plutôt dévoilé lors de l’événement Facebook Connect de la fin octobre.

Niveau design, on s’attend à découvrir une monture emblématique de Ray-Ban. Mais côté technologique, la marge de manoeuvre est réduite : plus on embarque de composants, plus on alourdit la paire et on la rend inconfortable.

Doit-on craindre un produit un peu gadget et pas vraiment utile comme les premiers modèles Spectacles de Snapchat ? Facebook va en tout cas devoir apporter un plus après l’échec commercial de son concurrent.

Des vidéos distillées cette semaine

L’enregistrement vidéo devrait être l’axe fort de cette paire de lunettes. A ce sujet, plusieurs exemples d’utilisation ont été distillés sur les réseaux sociaux, sans jamais montrer les lunettes elles-mêmes.

Le vice-président de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle de Facebook, Andrew Bosworth, a mis en ligne cette semaine des petites séquences enregistrées lors de ses vacances avec sa famille et Mark Zuckerberg :

Mark Zuckerberg a fait de même sur son compte Facebook :

La présence de micros et de caméras pourrait aussi être couplée avec des algorithmes de reconnaissance faciale. Avec le risque d’être trop intrusif et de violer la vie privée des utilisateurs et de ceux qu’ils croisent. Andrew Bosworth avait anticipé la polémique et assuré que ce serait au public de choisir d’utiliser cette technologie ou non.

Ce produit ne sera qu’une première étape pour Facebook. Son projet de plus long terme, c’est de déployer des lunettes de réalité augmentée. Mais il serait encore trop tôt pour cela et le géant américain temporise. Le produit conçu avec Ray-Ban devrait donc se contenter d’être connecté au smartphone.

On fait enfin confiance au géant américain pour trouver des interactions depuis les lunettes avec ses différentes plates-formes Facebook, Instragram et WhatsApp.