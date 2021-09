Nymphomanie: quelques pistes pour affronter le mal et en guérir

La nymphomanie ou hypersexualité féminine est une obsession pour le sexe. Elle isole et provoque un profond mal-être chez celles qui en souffrent. Quelle en est l’origine ? Comment traiter cette addiction ? La rédaction de Bénin Web Tv nous éclaire sur le sujet.

La nymphomanie est une addiction au sexe, un comportement pathologique compulsif, différent d’un grand appétit sexuel. « On n’emploie plus trop le terme de nymphomanie, on parle plutôt d’hypersexualité, un trouble qui peut toucher la femme comme l’homme« , précise d’entrée Jaqueline Breut, sexologue clinicienne, citée par le site Doctissimo. L’hypersexualité est plus stigmatisante chez la femme que chez l’homme. « Un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c’est assez accepté alors que l’inverse passe moins bien« , constate la spécialiste.

Rythme sexuel chez la femme nymphomane

À peine, une nymphomane a-t-elle fini un rapport sexuel qu’elle en veut encore. Quant au choix du partenaire, tout y passe. « Ces femmes ne sélectionnent pas leur partenaire, elles prennent le premier venu. Et quand elles ne trouvent pas, elles se montrent très insistantes pour obtenir du sexe, à la limite du harcèlement« , explique Jaqueline Breut. Quand elles n’ont pas de partenaire sexuel, elles se masturbent.

Ces pulsions continuelles sont envahissantes au quotidien et peuvent nuire aux relations avec les autres : professionnelles, amicales, familiales, amoureuses… « Cette addiction peut nuire à leur travail mais aussi à leurs relations amicales car elles peuvent piquer le petit ami de la copine. Leurs agissements les exposent à un rejet de leurs proches et elles en souffrent énormément« .

Les causes de l’hypersexualité chez la femme

L’hypersexualité est un mécanisme de défense symptomatique d’un problème psychologique non résolu. « Il s’agit souvent d’un abandon ou d’un œdipe qui ne s’est pas bien passé avec un père plutôt défaillant ou au contraire très valorisant lorsque sa fille était enfant« . De peur d’être abandonnée une nouvelle fois, la femme nymphomane a besoin d’être toujours sur le devant de la scène. « Ces femmes ne comprennent pas pourquoi les hommes ne les regardent pas comme leur père. Tout cela est bien sûr inconscient, elles ne s’en rendent pas compte« , analyse l’experte.

La patiente souffrant d’hypersexualité a besoin de se sentir en confiance avec le thérapeute qui la suit. On parle d’alliance thérapeutique.

La première étape passe par un déplacement de l’obsession, de leur attention vers autre chose que le sexe. « Cela peut être du théâtre par exemple. L’idée est de les mettre en scène autrement, mettre en valeur leurs qualités pour leur apprendre à briller autrement que par leur appétit dévorant pour le sexe« .

La deuxième étape consiste à adapter certains comportement, en guise de rituel :

Eviter les endroits et situations qui favorisent les relations sexuelles (moins de sorties, par exemple).

Essayer de se décoller de la situation anxiogène dans laquelle on se trouve en la racontant par écrit et en décrivant l’état d’esprit dans lequel on se trouve.

Il existe aussi des traitements médicamenteux qui inhibent la libido. Ils ont une action physiologique et non psychologique, d’où l’importance d’avoir recours, en complément, à une aide psychologique.

En tout état de cause, la meilleure guérison du mal doit venir de la personne qui en souffre. Cela passe nécessairement par une prise de conscience et une tolérance zéro envers sa propre personne. Les thérapies, c’est bien ; le refus des occasions susceptibles d’être exposé au mal, c’est encore mieux.