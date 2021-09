Nouvelle attaque au Mali: 4 militaires tués au centre du pays

Quatre militaires maliens ont été tués lundi, dans une explosion dans la région de Mopti au centre du pays, indique un communiqué des Forces armées maliennes (FAMa).

« Un Engin Explosif Improvisé (EEI) a explosé au passage de l’ambulance du convoi FAMA d’évacuation sanitaire sur l’axe Bankass – Sévaré aux environs de 09h30 entre le pont Parou et Songovia », indique le communiqué de l’armée malienne sur twitter.

Selon la source, 4 soldats ont été tués dans l’attaque et une opération de ratissage de l’armée malienne est en cours dans la région, afin de traquer les auteurs de cette nouvelle attaque meurtrière. Le Mali essuie de plus en plus, des attaques terroristes. Principalement dans la région de Mopti, au centre du pays, de nombreuses attaques ont été perpétrées par des hommes armés ces derniers mois. Plus d’une vingtaine de personnes sont à déplorer à titre de bilan peu exhaustif.