« Nous avons réussi à faire que les prix des produits agricoles soient restés inchangés « , Wilfried Houngbédji

Les mesures mises en place par le gouvernement du président Patrice Talon pour contrôler la flambée des prix des produits vivriers sont entrain de payer. Selon le porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji les mesures en cours ont permis de maintenir inchangés les prix de ces produits et ont même favorisé une légère baisse.

Dans le cadre de ses périodiques échanges itinérants avec la presse, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji était ce vendredi 3 Septembre au siège du groupe de presse « Le Matinal ». Répondant à la question d’un journaliste sur les effets des mesures du gouvernement sur la flambée des prix des produits vivriers, Léandre Wilfried Houngbédji fait remarquer la stabilité des prix grâce à ces mesures.

Pour le porte parole du gouvernement, le gari, le maïs ou les autres produits vivriers ne sont plus cédés à des prix renchéris grâce aux mesures gouvernementales.

Dans ses explications, le porte parole du gouvernement a fait savoir que même si les mesures du gouvernement pour empêcher les produits de sortir du pays n’ont pas encore provoqué la baisse drastique de ces produits, elles ont néanmoins eu le mérite de maintenir ces prix inchangés.

L’interdiction de sortie, selon Léandre Wilfried Houngbédji a permis que « le produit reste sur le marché et que cela serve à réguler les prix. S’il en sortait, il en aurait eu de moins en moins et la logique économique, c’est que la rareté entraîne un renchérissement des prix. Nous avons réussi à faire que les prix des produits agricoles soient restés à un niveau presque inchangé…Une légère baisse est observée et le gouvernement va continuer son action » pour que les produits soient de plus en plus disponibles; a fait savoir le porte parole du gouvernement.