Nike célèbre le record de buts de Cristiano Ronaldo, en revenant à ses racines

Ce jeudi, Nike a annoncé la création d’un stade de football dédié à Cristiano Ronaldo dans son village de Funchal à Madère. Ce stade est en l’honneur du nouveau record du Portugais avec sa sélection nationale.

Nike, la société américaine spécialisée dans la fabrication d’articles de sport, rend hommage au 110e but de Ronaldo, qui bat le record, en revenant à ses racines. Pour rendre hommage à cet exploit, Nike a dévoilé un terrain rénové dans la région de Funchal à Madère, au Portugal, la région où Ronaldo a grandi.

Conçu par l’artiste AkaCorleone, le terrain est orné des couleurs de l’équipe nationale du pays, ainsi que de motifs uniques basés sur la carrière de l’attaquant. La société américaine, sponsoring de Cristiano Ronaldo, a également dévoilé un modèle de crampons spécial pour célébrer ce nouveau record. Cette paire est intitulée « Mercurial Superfly 8 CR110 » et sera remis à 110 jeunes joueurs prometteurs dans les principaux pays où a évolué le portugais.

Greatness starts with a goal🦵⚽️🥅@cristiano just scored his record-breaking 110th goal to become the top international men’s goalscorer of all-time, so we’ve returned to Madeira to honor where his journey to greatness started.



