Nigéria: un officier kidnappé dans une académie militaire libéré par l’armée

L’armée nigériane a annoncé vendredi, avoir libéré un officier, enlevé le 24 août dernier, lors de l’attaque contre l’académie de Défense du Nigéria (NDA), dans le nord-ouest du pays.

Un officier de l’armée nigériane, enlevé le 24 août dernier lors de l’attaque contre l’Académie de Défense du Nigéria (NDA), a été libéré vendredi par les forces de sécurité. L’armée a en effet effectué une descente dans le repaire des assaillants qui ont kidnappé l’officier, situé dans la région d’Afaka, non loin de l’académie militaire, a indiqué la hiérarchie militaire.

Au cours de l’opération, des coups de feu ont été tirés de part et d’autres et « au cours de cet échange, les soldats ont pu sauver l’officier enlevé », qui a été « légèrement blessé », a indiqué l’armée. Plusieurs camps des insurgés ont été détruits et des « dizaines de bandits » ont été tués au cours de l’opération, précisent les forces gouvernementales.

Le nord-ouest et le centre du Nigéria est depuis des semaines en proie aux violences perpétrées par des bandes criminelles connues sous le nom de bandits. Ces derniers pillent des villages, enlèvent et tuent des habitants.